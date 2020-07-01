У Росії озвучили перші результати щодо голосування за поправки до Конституції

ЦВК РФ оприлюднила перші попередні результати загальноросійського голосування щодо поправок до Конституції. "За" – 74,54%.

Такі дані після оброблення майже 1% бюлетенів. Загальна явка на виборчі дільниці перевищила 60%.

Проти зміни основного закону віддали голоси 25,84% виборців. Найбільша явка спостерігається в Туві, Чечні і Кемеровській області, найменша – в Карелії і Мурманській області.

Найактивніше обнулення другого терміну президента Росії Володимира Путіна підтримали жителі Чукотки – за 83,09%, проти 15,75%.

Попередні результати голосування в Росії (ЦВК РФ)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, глава Росії Володимир Путін проголосував за поправки до конституції, головною серед яких є обнулення його термінів.