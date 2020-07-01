У Росії озвучили перші результати щодо голосування за поправки до Конституції
Обнулення термінів Путіна найактивніше підтримали на Чукотці. Комерсант
ЦВК РФ оприлюднила перші попередні результати загальноросійського голосування щодо поправок до Конституції. "За" – 74,54%.
Такі дані після оброблення майже 1% бюлетенів. Загальна явка на виборчі дільниці перевищила 60%.
Проти зміни основного закону віддали голоси 25,84% виборців. Найбільша явка спостерігається в Туві, Чечні і Кемеровській області, найменша – в Карелії і Мурманській області.
Найактивніше обнулення другого терміну президента Росії Володимира Путіна підтримали жителі Чукотки – за 83,09%, проти 15,75%.
Попередні результати голосування в Росії (ЦВК РФ)
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, глава Росії Володимир Путін проголосував за поправки до конституції, головною серед яких є обнулення його термінів.