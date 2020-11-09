У Росії осоромилися, проілюструвавши "насильство в Україні" затриманням журналіста в Петербурзі

Карина Бондаренко Новини Росії 12:12, 9.11.2020

Постійне Представництво Російської Федерації при ОБСЄ засудило Україну за "насильство над журналістами", опублікувавши фото жорсткого затримання російського журналіста правоохоронцями в Санкт-Петербурзі.

Знімок швидко видалили, однак користувачі Twitter встигли зробити скріншот і опублікувати його в мережі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"В якості ілюстрації дипломати поставили фото, де російського журналіста Давида Френкеля жорстко затримують пітерські менти. Фотку вже видалили, але інтернет пам'ятає все", – прокоментували інцидент в мережі.

Користувачі встигли зробити знімок екрану.
"Рифмы и Панчи" в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в пропагандистській програмі "Время покажет" на російському "Первом канале" осоромилися, показавши відео з номера опозиціонера Олексія Навального в готелі Томська, на якому був заблюрений будильник біля ліжка.

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