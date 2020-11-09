У Росії осоромилися, проілюструвавши "насильство в Україні" затриманням журналіста в Петербурзі

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Новини Росії
3,6 т.
Затримання Давида Френкеля

Постійне Представництво Російської Федерації при ОБСЄ засудило Україну за "насильство над журналістами", опублікувавши фото жорсткого затримання російського журналіста правоохоронцями в Санкт-Петербурзі.

Знімок швидко видалили, однак користувачі Twitter встигли зробити скріншот і опублікувати його в мережі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"В якості ілюстрації дипломати поставили фото, де російського журналіста Давида Френкеля жорстко затримують пітерські менти. Фотку вже видалили, але інтернет пам'ятає все", – прокоментували інцидент в мережі.

Користувачі встигли зробити знімок екрану.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в пропагандистській програмі "Время покажет" на російському "Первом канале" осоромилися, показавши відео з номера опозиціонера Олексія Навального в готелі Томська, на якому був заблюрений будильник біля ліжка.

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