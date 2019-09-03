У Росії оскандалилися із "нацистським" дитячим майданчиком: фотофакт

У Росії в Юхнові (Калузька область) до 80-річчя початку Другої світової війни зробили досить дивний дитячий майданчик.

Так, фото опубліковане в Telegram-каналі Mash. На ньому видніється коло, в центрі якого вибита величезна свастика.

Зазначається, що роботи над майданчиком ще не закінчені.

Дитячий майданчик у Юхнові Mash

"Робітники кажуть, що це випадково вийшло: щебінка так розсипалася, вітер подув, попіл древніх аріїв стукнув у серця. Обіцяють швидко все прибрати і залити. З дітьми гуляти ходити не кинемо..." – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні цього року Державна Дума Росії схвалила законопроект, який пом'якшує заборону на демонстрацію нацистської свастики.

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