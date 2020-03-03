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3 березня • оновлено в 04:05
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У Росії опудало Масляної спалили вогнеметом

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У Ленінградській області Росії організатори масляних гулянь спалили опудало вогнеметом.

Відеозапис опубліковали в Twitter "РИА Новости". На кадрах видно, як чоловік спершу намагається підпалити сіно біля основи опудала, але воно не загоряється через вогкість (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Після того як він направив струмінь полум'я на підставу конструкції, опудало все ж охопив вогонь.

Скріншот

Скріншот

Користувачі почали залишати під записом гнівні коментарі.

"І закидали гранатами", "Добре хоч авіація не приймає участі",

"Якось не по православному", "Нах*я у нас же ТОС-1 є – треба було ракетами еб*нути", "Відмінно. Наступного разу потрібно з танків розстріляти", "Так треба було гаубицею торохнути", - написали в мережі.

"Треба було ракетами!" Росіян розгнівало спалення опудала Масляної вогнеметом
"Треба було ракетами!" Росіян розгнівало спалення опудала Масляної вогнеметом
"Треба було ракетами!" Росіян розгнівало спалення опудала Масляної вогнеметом
"Треба було ракетами!" Росіян розгнівало спалення опудала Масляної вогнеметом

Як повідомляв OBOZREVATEL, правоохоронці спіймали чоловіка, який під час святкування Масляної в селищі Михайлівка Приморського краю (Росія) включив на величезному екрані гей-порно. Ним виявився скривджений звільненням колишній співробітник будинку культури.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Росія
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