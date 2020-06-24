У Росії оприлюднили секретні документи і фото параду 1945 року

ФСБ Росії оприлюднила архівні документи, пов'язані з першим парадом перемоги, який відбувся на Червоній площі 24 червня 1945 року.

Як повідомляє ТАСС, документ в найдрібніших деталях розписував порядок проведення параду зведених полків всіх фронтів, флоту і військ Московського гарнізону. Окремо прописано вихід кінноти і кулеметних ескадронів. "Обмундирування, спорядження і взуття добре підігнати і вичистити. Коні повинні бути добре вичищені і підібрані по мастям", – йдеться в документі.

Інструкція була затверджена 12 червня і на наступний день видрукувана в друкарні МВО "Червоний Воїн". Відзначається, що в ній не передбачався найвідоміший момент параду – скидання військовослужбовцями в спеціальних рукавичках 200 прапорів і штандартів розгромлених ворожих частин, в тому числі особистого штандарта фюрера і прапора армії Власова, на спеціальний поміст перед мавзолеєм. Пізніше прапори, рукавички і поміст спалили.

Інструкція з-поміж іншого прописувала вимоги до авіації для прольоту над Червоною площею, хоча через погану погоду авіаційна частина параду в той день не відбулася.

Також в архівах ФСБ збереглися зразки запрошень на прийом в Кремлі на честь учасників параду на наступний день після нього і документ про репертуар оркестру Московського Кремля в цей день. У пісенну частину увійшли "Любимый город", "Катюша", старовинні вальси "Дунайські хвилі" і "На сопках Маньчжурії".

Крім того, в мережі опублікували архівні фото параду 1945 року.

Кавалер орденів Вітчизняної війни 1-го ступеня і Червоної Зірки, підполковник В.Б. Миронов mil.ru

Йосип Сталін і Георгій Жуков Global Look Press

До підніжжя Мавзолею були кинуті 200 трофейних гітлерівських штандартів РИА Новости / Сергій Лоскутов

РИА Новости / Яків Халіп

На парад були запрошені представники дипломатичного корпусу зарубіжні гості РИА Новости / Анатолій Гаранін

Зведені полки всіх фронтів пройшли по Червоній площі маршем РИА Новости

mil.ru

Всього в параді брали участь близько 35 тис. військовослужбовців Getty Images / Ivan Shagin / Slava Katamidze Collection

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