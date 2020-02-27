У Росії оприлюднили одкровення останнього маршала СРСР про Сталіна і Путіна

Останній маршал СРСР Дмитро Язов був фанатом диктаторського режиму Йосипа Сталіна і критикував сучасних правителів Росії, включаючи Володимира Путіна.

Як написала "Комсомольська правда", Язов сам попросив опублікувати його одкровення про радянських і російських політичних лідерів після його смерті.

Дмитро Язов

Йосип Сталін

Покійний маршал стверджував, що сам неодноразово піднімав солдатів в атаку гаслом "За Батьківщину, за Сталіна!", оскільки не розділяв ці поняття.

"Батьківщина і Сталін були для нас, фронтовиків, невіддільні. Або хтось думає, що одні солдати йшли в атаку на ворога за Батьківщину, а інші – за Сталіна? Ну, безглуздя ж! Так, Сталін був великим керівником країни та армії. Але іноді й він помилявся. Та ви назвіть мені хоча б одного ідеального керівника такого ж масштабу", – заступився він за тоталітарного правителя.

Йосип Сталін "Військово-промисловий кур'єр"

Більш того, Язов виправдав сталінські репресії, заявивши, що їх жертвами нібито стали тільки ті, хто цього заслуговував, тобто затяті злочинці.

"При всіх жорстоких помилках Йосипа Віссаріоновича я не перестав його поважати. Це зараз легко судити про розстріли і ГУЛАГи. А у 30-ті роки в країні було багато ворогів влади. Був великий ризик того, що країна могла повернути назад. І що, – Сталін мав смиренно дивитися на все це? Якщо хочете, питання стояло так – або, або... Ви документи, документи подивіться! Більшість репресованих хто становив? Бандити, рецидивісти, злочинці, злодії, диверсанти-шкідники, змовники. Одні брали участь в підривах шахт, інші пускали під укіс ешелони, треті влаштовували катастрофи на заводах", – заявляв останній радянський маршал.

Михайло Горбачов

Його Язов оцінив як недостатньо зрілу людину для того, щоб керувати такою державою, як Росія.

"Наша держава дуже складна, стільки національностей, така велика армія була, така велика територія. Ну, не дано було людині керувати такою державою", – сказав він.

Крім того, Язов висловлював жаль через розвал СРСР, проте звинувачував в цьому не тільки Горбачова.

"Погано, що країну зламали. Але не один він. Допомагали йому всі, хто близько до нього був. Продуктивність праці низька була. Ось що було погано. Але одними словами нічого не підвищиш. І почалося, так би мовити, бродіння. Почали обирати бригадирів", – говорив маршал.

Михайло Горбачов Lenta.ru

Борис Єльцин

Цього політика Язов вважав кар'єристом, який вміло грав на почуттях людей і робив все, щоб здобути владу у свої руки.

"Він робив усе, щоб самому продертися до влади і вигнати Горбачова з Кремля. І свого домігся. Якщо б він думав про збереження Союзу, то по-іншому б поводився. А він про себе думав. І відповідну зграю собі підібрав. Вона і роздеребанила найбільш ласі шматки великої країни. А різні там Гайдари, Бурбуліси, Чубайси вішали всім локшину на вуха. Єльцин правив Росією у нетверезому стані. А його оточення створювало рай для себе, про народ мало думали", – згадував про Єльцина радянський воєначальник.

Борис Єльцин РИА Новости

Володимир Путін

Критика на адресу нинішнього російського лідера з боку Язова була вельми стриманою і стосувалася винятково економічної політики. Так, маршал тільки припускав, які б поради давав президенту РФ, якби був його радником.

"Без різких рухів, поступово націоналізувати наші природні багатства і не допускати, щоб вони давали величезні прибутки для купки багатіїв. Тут треба привести стан справ до того, як написано в нашій Конституції. Там чітко прописано, кому належать природні багатства Росії", – говорив Язов.

Володимир Путін "24 канал"

"Ну а ще я б порадив Володимиру Володимировичу мати такий уряд, який би давав реальні результати в економіці, а не розмахувати якимись цільовими програмами, концепціями, доктринами. Як це? Цифровими економіками... Пам'ятаєте, він у 2012 році випустив серію травневих указів. Грандіозний план! Ну і де його результати? Хто за це конкретно відповідає? Якщо якийсь міністр не виконує указ, його треба знімати! Якщо командувачі фронтами не забезпечували прорив на якійсь ділянці ворожої оборони, їх знімали і призначали інших. Інші не справлялися, їх теж замінювали. Ми ж чомусь боїмося робити це в економіці? Повинно денно і нощно відповідати головою!" – додав він.

Крім того, Язов дивувався, чому Путін не очищає уряд від "нездар", і стверджував, що це дасть опозиції серйозні козирі для критики влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останній маршал СРСР Дмитро Язов помер у віці 95 років 25 лютого після тривалої хвороби. Статус маршала Язов отримав у 1990 році. У 2004 році він отримав орден Пошани з рук Путіна.

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