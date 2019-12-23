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23 грудня • оновлено в 16:08
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У Росії огризнулися на запит Нідерландів про катастрофу Boeing MH17: що сказали

1.5т
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У Росії заявили, що готові надати Нідерландам наявні у неї дані про незакриття повітряного простору над сходом України в день аварії Boeing MH17 в 2014 році.

Як розповів постпред РФ при ЄС Володимир Чижов, заяви від МЗС Нідерландів поки не надходило, передає РІА Новини.

"Я не бачив поки заяв міністра закордонних справ Нідерландів. Можу сказати, що ті дані, які Росія зібрала незабаром після цього інциденту, РФ була готова спочатку надати тій спільній міжнародній групі, яка займалася розслідуванням цього інциденту, в тому числі це стосувалося і цього аспекту", – сказав Чижов, коментуючи інформацію про те, що Нідерланди звернулися до Росії з вимогою надати дані про катастрофу.

У Росії огризнувся на запит Нідерландів про катастрофу Boeing MH17

У Росії огризнувся на запит Нідерландів про катастрофу Boeing MH17

@oivshina

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"На жаль, дана група наші пропозиції проігнорувала. Ми готові взаємодіяти в проясненні всіх обставин даного інциденту. В березні почнуться судові слухання з цього приводу, в тому числі і в цьому контексті ми готові надати наявні у нас дані", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Росія
Тег
Боїнг МН17
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Он Алекс
Он Алекс
Алени, как так получилось, что вы наврали про СУ 25? Даже Эрнст ген. Дир первого Канала РФ это недавно признал
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Junio Van
Junio Van
пипец лохлам! ))
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Огрызнулась? Обоз, вводи сухой закон для писяк
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Poroshenko Petro, сто первая версия дедушки Пу( ПНХ)
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