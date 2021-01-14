У Росії оголосили про кастинг двійників Зеленського
У Москві (Росія) для участі в телепередачі на російському ТБ шукають людей, схожих на президента України Володимира Зеленського.
Про це у Facebook написав український журналіст Роман Цимбалюк, опублікувавши скриншот оголошення.
"Увага! У Москві шукають масовку. Є можливість заробити. Я особисто за критеріями не підходжу", – зазначив він.
У заявці йдеться, що для зйомок шукають чоловіків, схожих на Зеленського. Робота триватиме два дні і заплатять 10 тисяч рублів (3,8 тисяч гривень).
"Реконструкція. Запрошуємо чоловіків, схожих на Володимира Зеленського", – йдеться в оголошенні.
Для якої передачі шукають двійників глави України, не повідомлялося.
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