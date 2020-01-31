У Санкт-Петербурзі обвалився дах стадіону: перші подробиці. Фото і відео

У п'ятницю, 31 січня, в Санкт-Петербурзі (Росія) в процесі демонтажу спортивно-концертного комплексу "Петербурзький" впав дах і частина будівлі.

У МНС Петербурга повідомили, що обвалення даху СКК було незапланованим, під завалами можуть знаходитися робочі, передає "Фонтанка" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

На опублікованих кадрах видно, що руйнування комплексу почалося після того, як один з робочих відрізав частину металевого каркаса газовим інструментом. Коли дах почав розпадатися на секції і падати вниз, робочий побіг в сторону люльки, в якій його чекав напарник.

Видання "78.ru" пише, що робочі зрізали вант, що скріплював покрівлю з залізобетонним кільцем, і після видалення десяти розтяжок дах завалився.

Джерело в правоохоронних органах повідомило, що в СКК дійсно міг отримати поранення один робочий – але не через обвалення, а через грубе порушення техніки безпеки.

Також повідомляється, що під час обвалення покрівлі будівлі пропав один робочий 1990 року народження на прізвище Матвєєв.

Один з тих, хто працював в приміщенні, повідомив, що знаходився в службовому приміщенні, коли дах почав падати. За його словами, це нагадувало шум будівельної техніки, і на нього ніхто не звернув уваги. Але шум наростав, і тоді все різко вибігли назовні. Вони побачили момент, коли над СКК піднялася хмара пилу, яка стояла в повітрі близько десяти хвилин.

На місце обрушився СКК "Петербурзький" прибула пошуково-рятувальна група, реанімація та група МНС. Почався пошук постраждалих.

Спортивно-концертний комплекс "Петербурзький" був одним з найбільших спортивних об'єктів такого типу в Європі.

Обвалення СКК "Петербурзький" Фонтанка

Обвалення СКК "Петербурзький" Фонтанка

Обвалення СКК "Петербурзький" Фонтанка

Обвалення СКК "Петербурзький" Фонтанка

Обвалення СКК "Петербурзький" Фонтанка

Обвалення СКК "Петербурзький" Фонтанка

Обвалення СКК "Петербурзький" Фонтанка

Обвалення СКК "Петербурзький" Фонтанка

Обвалення СКК "Петербурзький" Фонтанка

Обвалення СКК "Петербурзький" Фонтанка

Обвалення СКК "Петербурзький" Фонтанка

Обвалення СКК "Петербурзький" Фонтанка

Обвалення СКК "Петербурзький" Фонтанка

Обвалення СКК "Петербурзький" Фонтанка

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