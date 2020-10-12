У Росії обстріляли автобус і зупинку з людми, 3 загиблих, 3 поранених

У місті Бор Нижегородської області невідомий розстріляв пасажирів рейсового автобуса і зупинку з людьми.

Про це повідомило видання 360. Загинули три людини, ще троє поранені.

Нападник мав при собі рушницю і рюкзак, а після скоєння злочину втік до лісу. Постраждалим на місці надали допомогу.

Пошуками злочинця зайнялася слідчо-оперативна група.

Невідомий розстріляв автобус 360

Як повідомив Telegram-канал "Подъём" з посиланням на слова діспетчера автобусного парку, якому належить 107 автобус, водій та пасажири автобусу не постраждали. Чоловік влучив у людей на зупинці.

Люди в автобусі не постраждали Telegram-канал "Подъём"

Як повідомило видання nn.ru з посиланням на слова очевидця, молода людина (відомості про її віці розходяться) не розстрілювала безпосередньо автобус – в транспортний засіб потрапила дріб, коли хлопейь стріляв по перехожих.

За словами ще одного з очевидців, хлопець приїхав до бабусі. Він почав стріляти, вибіг на вулицю, стріляв в автобус, вбив трьох людей, поранив бабусю, перехожого і жінку.

"В бігах зараз. Все дороги перекрили. Всіх по домівках розігнали", – розповів місцевий житель виданню.

Він також поділився фото двору, де почалася стрілянина.

Видання уточнило, що імовірно, чоловіка, який обстріляв автобус, звуть Данило Монахов, йому всього 18 років.

Двір, де почалася стрілянина nn.ru

Telegram-канал "Нижний №1" виклав орієнтування на юнака, який обстріляв автобус в Нижньогородській області. При собі стрілець має дві рушниці та близько 40 патронів.

Орієнтування на юнака, який обстріляв автобус Telegram-канал "Нижний №1"

Місто Бор Google

Як повідомляв OBOZREVATEL, на трасі під Мелітополем Запорізької області ввечері 2 серпня невідомі з вогнепальної зброї розстріляли мікроавтобус Ford з людьми.