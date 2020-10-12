У Росії обстріляли автобус і зупинку з людми, 3 загиблих, 3 поранених

У місті Бор Нижегородської області невідомий розстріляв пасажирів рейсового автобуса і зупинку з людьми.

Про це повідомило видання 360. Загинули три людини, ще троє поранені.

Нападник мав при собі рушницю і рюкзак, а після скоєння злочину втік до лісу. Постраждалим на місці надали допомогу.

Пошуками злочинця зайнялася слідчо-оперативна група.

Як повідомив Telegram-канал "Подъём" з посиланням на слова діспетчера автобусного парку, якому належить 107 автобус, водій та пасажири автобусу не постраждали. Чоловік влучив у людей на зупинці.

Як повідомило видання nn.ru з посиланням на слова очевидця, молода людина (відомості про її віці розходяться) не розстрілювала безпосередньо автобус – в транспортний засіб потрапила дріб, коли хлопейь стріляв по перехожих.

За словами ще одного з очевидців, хлопець приїхав до бабусі. Він почав стріляти, вибіг на вулицю, стріляв в автобус, вбив трьох людей, поранив бабусю, перехожого і жінку.

"В бігах зараз. Все дороги перекрили. Всіх по домівках розігнали", – розповів місцевий житель виданню.

Він також поділився фото двору, де почалася стрілянина.

Видання уточнило, що імовірно, чоловіка, який обстріляв автобус, звуть Данило Монахов, йому всього 18 років.

Telegram-канал "Нижний №1" виклав орієнтування на юнака, який обстріляв автобус в Нижньогородській області. При собі стрілець має дві рушниці та близько 40 патронів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на трасі під Мелітополем Запорізької області ввечері 2 серпня невідомі з вогнепальної зброї розстріляли мікроавтобус Ford з людьми.