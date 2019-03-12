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У Росії обікрали мультимільйонера зі списку Forbes

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У Москві (Росія) обікрали квартиру мультимільйонера Дмитра Конова, який входить до числа найбагатших людей планети за версією Forbes.

Про крадіжку коштовностей з житла в одному з найбільш елітних районів російської столиці бізнесмен повідомив у поліцію 11 березня, передають "РИА Новости".

"У понеділок у поліцію надійшла заява від Дмитра Конова про те, що в його квартиру в Коробейніковому провулку ("золота миля" в Москві) проник злодій і забрав ювелірні прикраси", – розповіли правоохоронці.

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Дмитро Конов

Дмитро Конов

BTimes.ru

При цьому, мультимільйонер не знає, коли точно була здійснена крадіжка. Він зазначив, що коштовності могли винести ще кілька місяців тому – з 27 грудня 2018 року по 12 січня.

Поліція почала перевірку за заявою росіянина.

Дмитро Конов – голова правління найбільшої нафтохімічної компанії в Росії "Сибур Холдинг". Бізнесмен займає 194-е місце в рейтингу найбагатших людей РФ. У 2018 році Forbes оцінив статки Конова в 500 мільйонів доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в центрі Москви обікрали квартиру українського художника Дмитра Гапчинського.

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Комментарии на сайте не модерированы
Кісенко Андрій
Кісенко Андрій
Хіба на расєї крадуть?
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