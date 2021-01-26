Переглянула спеціально кілька роликів, де Навальному задають чітке питання: як ти будеш взаємодіяти з окупованими територіями Грузії, якщо станеш президентом?

Він в різних містах, на одне і те ж конкретне питання у відповіді з'їжджає з теми.

– То виведеш російські війська з Грузії, Навальний?

– Я приблизно вважав, що Росія дає щось близько 200 тисяч рублів в перерахунку на людину... Коли я стану президентом, то не дам ні копійки, поки ми не відновимо російські дороги, лікарні, освіту...

– А війська? З Грузії?..

– Так ми Кубі пробачили борг! І ми всім борги прощаємо, ми – злиденна країна, але всім прощаємо борги! Ви чули? – варто, махає руками, отримує задоволення від наявності натовпу журналістів, уваги, спалахів фотоапаратів.

– А Грузія? ..Війська? ..Вивести... – в натовпі це питання перебивається іншими темами, голос звучить все тихіше.

– Ось, можна ж чимось взяти борг! – продовжує Навальний. – Ромом, всім, що у них є, раз немає грошей...

Навальний тонко відчуває настрої електорату – електорат не хоче виводити зелених чоловічків. Він і утримувати окуповані території не хоче, і знати взагалі про це не хоче. І убитих російськими військами вважати не хоче. І на цьому Навальний тонко балансує.

Історія говорить ось про що: в Росії один раз в жовтні стався переворот, перемогла чернь над освіченими (або не дуже) людьми. Той кооператив з нащадків перемыг черні, який сидить в уряді Росії зараз – він вже чернь. Він і є тим, що колись переміг чернь. Чернь вижила інтелігенцію, вбила справжніх опозиціонерів, обдурила народ, і що більш важливо – силовий блок при Путіні заробляє гроші. Ну не вигідно силовому блоку, щоб Путіна прибирали з влади. І Навальний не потягне (ким би він не був) перезавантаження Росії в бік європейського рівня і способу життя, тому що чернь сама себе не виживе. І не прибере. Черні з черню зручно.

Не існує шансу у Росії жити інакше, ніж вона живе зараз. Не будуть силовики і армія служити демократії – їм просто потрібно заплатити більше, щоб вони служили новому президенту. Це залізобетонна підстава, яку чернь сама собі залила, і перезалити його інакше не вийде. Ніким і ніким.

Можна викручуватися, щоб якось підвищити рейтинг і отримати владу. А потім? Народ хіба зміниш? Цей народ навчений харчуватися чужими смертями. Армія цього народу не зможе раптово сісти на ж...пу рівно і нікуди не лізти.

По суті вся основа Росії ні в якій мірі не будується на внутрішній політиці – а тільки на зовнішній. Є "перемога" над "зовнішнім" ворогом – є Росія. Нема перемоги – немає Росії. Внутрішня політика у них завжди була неспроможна.

І не народ російський піде на поводу у хотілок Навального – а Навальний змушений буде піти за хотєлками російського народу. Ця сила давно стала руйнівною і всепоглинаючою.

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