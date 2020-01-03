У Росії неадекватний пасажир таксі напав на водійку. Фото 18+

У Волгограді (Росія) пасажир напав на 35-річну водійку "Яндекс.Таксі", порізавши ножем її обличчя.

Колега постраждалої розповіла ІА "Высота 102", що на Олену Глібову напав чоловік, якого вона привезла в селище Ангарське. У пресслужбі ГУ МВС у Волгоградській області відзначили, що нападника вже затримали. Це 39-річний тричі судимий житель Волгограду (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Спершу в авто сіли троє осіб – двоє чоловіків та жінка. Люди їздили купувати різні товари. Потім двоє вийшли, а чоловік, який залишився в салоні, попросив відвезти його до будинку на вулиці Тимофєєва.

У Волгограді (Росія) пасажир напав на 35-річну водійку "Яндекс.Таксі", порізавши ножем її обличчя Высота 102

"Уже на місці він відмовився оплачувати поїздку, про що Олена одразу написала в робочий чат. Потім надіслала смс: "Відбій, розплатилися". Але вже через лічені хвилини, о 23.14 вона повідомила, що її порізали", – підкреслила колега потерпілої.

На крик жінки збіглася група молодих людей, які були неподалік. Один з хлопців витягнув пасажира з машини, повалив на землю, але тому вдалося втекти. Жінці викликали швидку. Весь салон авто був залитий кров'ю. Пізніше стан жінки був стабільним, але вона перебувала в шоці.

У Волгограді (Росія) пасажир напав на 35-річну водійку "Яндекс.Таксі", порізавши ножем її обличчя Высота 102

Раніше судимого чоловіка вже затримали Высота 102

У Волгограді (Росія) пасажир напав на 35-річну водійку "Яндекс.Таксі", порізавши ножем її обличчя Высота 102

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Єкатеринбурзі (Росія) учень дев'ятого класу напав з молотком і ножем на вчительку. Причиною стали її слова про те, що вона не допустить його до здачі іспиту через невивчений вірш.

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