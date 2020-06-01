У Росії назву селища замінили образою Путіна: напис швидко прибрали. Фото

У Забайкальському краї Росії замість назви селища з'явився образливий напис на адресу російського президента Володимира Путіна.
Це відбулося на пагорбі селища Агінське вночі 1 червня, пише "Чіта.Ру" (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).
У Росії назву селища замінили образою Путіна
twitter.com/alf_julius
Зазначається, що напис можна було побачити ще о 8 ранку, проте до 9:00 його почали виправляти.
Кілька різних фотографій напису були опубліковані в соціальних мережах. Також очевидець надав виданню фото, на якому напис виправляють.
У Росії назву селища замінили образою Путіна
chita.ru
Однак в адміністрації селища заявили, що "нічого такого не було".
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурзі вандал залишив образливі написи про президента РФ Володимира Путіна на огорожі Михайлівського палацу.
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