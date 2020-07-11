У Росії назвали офіційну причину таємничої загибелі групи Дятлова

Загибель туристів на перевалі Дятлова на Північному Уралі в 1959 році була викликана лавиною.

Про це заявив на пресконференції 11 липня заступник начальника управління Генпрокуратури РФ в Уральському федеральному окрузі Андрій Кур'яков. За офіційною версією, через сніг і погану видимість молоді люди не змогли знайти свій намет після того, як залишили його (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Група пішла на 50 метрів від намету, і вони пішли до кам'яної гряди. Це природний обмежувач лавини. Вони все зробили правильно... Але тут є друга причина, чому група була приречена. Коли вони розвернулися, вони намет не побачили. Видимість була 16 метрів. Вони відійшли на 50", – пояснив Кур'яков.

За його словами, працівники прокуратури провели експеримент, який підтвердив, що в таких умовах намет неможливо знайти, навіть якщо знати, в якому приблизно напрямку він розташований.

Втративши намет, туристи спустилися далі, розпалили багаття. Потім вони спробували повернутися і знайти його, але замерзли, бо температура була близько 40-45 градусів, додав працівник Генпрокуратури.

"Це була героїчна боротьба. Не було паніки. Але шансів врятуватися за цих обставин у них не було", – підсумував він.

Нагадаємо, група з дев'яти туристів під керівництвом Ігоря Дятлова загинула в повному складі, здійснюючи похід на лижах по Північному Уралу у 1959 році.

Генпрокуратура РФ зайнялася цією справою через 60 років через звернення від родичів загиблих і громадський резонанс. Прокурори провели дев'ять експертиз на місцевості, де загинули туристи, залучили фахівців у сфері геодезії, метрології, а також працівників МНС.

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