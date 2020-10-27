У Росії назвали "єдиний" сценарій завершення війни на Донбасі

У Росії заявили, що немає інших рішень для врегулювання військового конфлікту на Донбасі, крім як мінські угоди. Інших додаткових зовнішніх ініціатив у Москві не бачать.

Про це в інтерв'ю хорватській газеті Večernji list розповів міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Російський дипломат прокоментував ініціативу прем'єр-міністра Хорватії Андрія Пленковича, який пропонував хорватський досвід мирної реінтеграції Дунайського регіону як модель реінтеграції Донбасу в Україні.

"Щодо ситуації на сході України вже є безальтернативна основа мирного врегулювання – узгоджений у лютому 2015 року мінський "Комплекс заходів". Цей документ був схвалений резолюцією 2202 Ради безпеки ООН і, у такий спосіб, став частиною міжнародного права. Зараз просто необхідно виконати в повному обсязі те, про що сторони домовилися більш ніж п'ять років тому під час багатогодинного дипломатичного марафону. Потреби в будь-яких додаткових зовнішніх ініціативах не бачимо", – вважає глава МЗС РФ.

Нагадаємо, що колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що, незважаючи на заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що Україна погодилася на мінські угоди на російських умовах, ця інформація не відповідає дійсності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у РНБО заговорили про можливий наступ Росії на Україну в найближчі місяці.