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2 квітня • оновлено в 14:29
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У Росії народилася перша дитина, заражена коронавірусом

1.6т
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В одній з московських лікарень народилася перша дитина з коронавірусом.

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Як повідомило джерело "Лента.ру", раніше у матері дитини було взято аналіз на коронавірус, він показав позитивний результат. Інфекція передалася дитині.

Ілюстрація

Ілюстрація

Породіллі робили кесарів розтин. Зараз вона залишається на лікуванні разом з новонародженим.

Нагадаємо, за даними на 1 квітня по Росії налічується 2777 заражених коронавірусом. 24 людини померли, 190 одужали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, РФ звернулася до Білорусі з проханням про постачання продуктів – в умовах пандемії COVID-19 "наддержава" не може прогодувати своє населення.

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Тема
Коронавірус
Місце
Росія Москва
Теги
дитина вірус
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