Головна Новини
2 березня • оновлено в 00:35
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Росії намагалися приховати випадок коронавірусу

1.9т
Читати матеріал російською

Персонал лікарні №1 у Москві, куда госпіталізували пацієнта з підозрою на коронавірус COVID-19, наказали іншим пацієнтам мовчати про інфікованого сусіда.

Про це повідомили у Telegram-каналі Baza з посиланням на одного з пацієнтів Аслана Субханкулова. За його словами, лікарі вирішили взяти з хворих підписку про нерозголошення, щоб ніхто не дізнався про помилку медиків.

Він стверджує, що в палаті лежали сім осіб, зокрема Давид Беров, який нещодавно повернувся з Італії, і у якого підтвердився коронавірус. Його раптово перевели в окрему палату.

Наказали пацієнтам мовчати: у Росії намагалися приховати випадок коронавірусу

"Лікарі вимагають, щоб ми говорили, що у нас були окремі бокси", – пояснив Субханкулов.

У всіх сусідів Берова взяли повторні аналізи.

Крім того, пацієнти звернули увагу на те, що медперсонал лікарні почав одягатися у захисний одяг. При цьому, вони стверджують, що так одягалися завжди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві, за неофіційними даними, зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Росія Москва
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
4
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Людвиг Аристархович
Людвиг Аристархович
По неофициальным данным в Москве миллион больных короновирусом. Но вот по официальным, к огромному украинскому сожалению, пока нет никого. Но украинцы верят, всё будет Украина!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги