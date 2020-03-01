Наказали пацієнтам мовчати: у Росії намагалися приховати випадок коронавірусу

Персонал лікарні №1 у Москві, куда госпіталізували пацієнта з підозрою на коронавірус COVID-19, наказали іншим пацієнтам мовчати про інфікованого сусіда.

Про це повідомили у Telegram-каналі Baza з посиланням на одного з пацієнтів Аслана Субханкулова. За його словами, лікарі вирішили взяти з хворих підписку про нерозголошення, щоб ніхто не дізнався про помилку медиків.

Він стверджує, що в палаті лежали сім осіб, зокрема Давид Беров, який нещодавно повернувся з Італії, і у якого підтвердився коронавірус. Його раптово перевели в окрему палату.

"Лікарі вимагають, щоб ми говорили, що у нас були окремі бокси", – пояснив Субханкулов.

У всіх сусідів Берова взяли повторні аналізи.

Крім того, пацієнти звернули увагу на те, що медперсонал лікарні почав одягатися у захисний одяг. При цьому, вони стверджують, що так одягалися завжди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві, за неофіційними даними, зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус.

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