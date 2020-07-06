У Росії наклав на себе руки каширський маніяк, який 10 років ґвалтував і вбивав жінок

У Ногинському СІЗО в Росії наклав на себе руки серійний маніяк-сантехнік Андрій Єжов, відомий як каширський маніяк, якого підозрюють у вбивстві і зґвалтуванні щонайменше десяти жінок.

Тіло 53-річного Єжова знайшли вранці 6 червня повішеним у камері під час ранкового обходу, передає "Комсомольская правда". У Слідчому комітеті Росії почали перевірку цього інциденту, а також можливої халатності співробітників ізолятора.

"За попередніми даними експерта, смерть чоловіка настала в результаті механічної асфіксії. Проводиться дослідча перевірка за фактом смерті чоловіка, а також можливої халатності співробітників ізолятора", – повідомила старша помічниця керівника СКР по Московській області Ольга Врадій.

За даними видання, чоловік утримувався в одиночній камері. Однак слідчі повинні будуть перевірити, чи не було це вбивством.

Нагадаємо, Єжов зізнався в тому, що протягом 7 років скоїв серію вбивств і згвалтувань на території Ступинского і Каширського міських округів Росії. Він проникав у вікна перших поверхів і душив своїх жертв. Від дій маніяка постраждала, в числі інших, 10-річна дівчинка.

На допитах Єжов у всьому зізнався. Пізніше заявив, що його жертвами стали в цілому 10 жінок, починаючи з 2010 року.

Він заявив, що вбивав для задоволення бажань, які нібито виникали у нього раз у півроку або рік. У ці дні, за словами Єжова, він відчував нестерпне бажання жіночого тіла, настільки сильне, що він ґвалтував навіть трупи різними способами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про затримання Андрія Єжова стало відомо 12 червня. Спочатку його підозрювали в зґвалтуваннях і вбивствах мінімум трьох жінок і 10-річної дівчинки.