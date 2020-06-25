У Росії нагородили медаллю військову, яка втратила взуття під час параду

Дівчина, що загубила туфлю на параді в Росії, отримала медаль (джерело: Lenta.ru)

У Калінінграді нагородили медаллю та грамотою учасницю параду Перемоги, яка загубила черевичок під час маршу.

Про це повідомляє в своєму Twitter Lenta.ru. У публікації йдеться, що їй вручили медаль за професіоналізм.

"Попелюшці повернули туфельку! Учасницю параду Перемоги в Калінінграді нагородили грамотою і медаллю за професіоналізм. Та втратила взуття, але продовжила марширувати, незважаючи ні на що", – повідомили в пості.

Днем раніше, 24 червня, під час параду Перемоги ця дівчина марширувала в сьомому ряду ладу. На відео, опублікованому на YouTube-каналі "Росія зараз" видно, що в якийсь момент вона загубила черевичок, але продовжила крокувати.

У коментарях до публікації деякі люди написали, що втрата взуття - це нехлюйство, а не професіоналізм.

"Втрачати взуття на параді – нехлюйство, а не професіоналізм", "А якщо вона в бою пістолет втратить і за допомогою вказівного пальця буде робити вигляд, що стріляє, її теж медаллю нагородять? Втратити туфельку під час параду це професіоналізм? Це нехлюйство!" , "А якщо зброя впустити? Або протез відпаде? Думаю, що за це орден покладено!", – обурилися користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на парад Перемоги в Москву на запрошення президента Росії Володимира Путіна 24 червня прибули всього лише сім президентів іноземних держав.