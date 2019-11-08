У Росії на злітній смузі загорівся літак з пасажирами

У ніч на 8 листопада в аеропорту Хабаровська (Росія) прямо на злітній смузі загорівся двигун у літака Embraer-190.

Про це повідомляє Далекосхідна транспортна прокуратура. Займання сталося під час запуск двигуна. На борту літака перебувало 18 пасажирів і 5 членів екіпажу, всі вони були евакуйовані.

Літак повинен був відправитися за маршрутом Хабаровськ – Магадан. Співробітникам аеропорту вдалося ліквідувати пожежу, ніхто з людей, які знаходилися на борту, не постраждав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії Boeing 777 зламався прямо в небі. На борту знаходилися близько 500 осіб

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