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8 листопада • оновлено в 06:30
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У Росії на злітній смузі загорівся літак з пасажирами

1.4т Читати матеріал російською

У ніч на 8 листопада в аеропорту Хабаровська (Росія) прямо на злітній смузі загорівся двигун у літака Embraer-190.

Про це повідомляє Далекосхідна транспортна прокуратура. Займання сталося під час запуск двигуна. На борту літака перебувало 18 пасажирів і 5 членів екіпажу, всі вони були евакуйовані.

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Літак повинен був відправитися за маршрутом Хабаровськ – Магадан. Співробітникам аеропорту вдалося ліквідувати пожежу, ніхто з людей, які знаходилися на борту, не постраждав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії Boeing 777 зламався прямо в небі. На борту знаходилися близько 500 осіб

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