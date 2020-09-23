У Росії на навчаннях випадково збили літак: стали відомі деталі НП

Вікторія Довгань Новини Росії 13:06, 23.09.2020 Оновлено: 14:02, 23.09.2020

Причиною катастрофи військового літака Су-30 у Тверській області 22 вересня стала помилкова атака екіпажем Су-35.

Як повідомили на російському Telegram-каналі "112", НП трапилася під час відпрацювання ведення повітряного бою. Винищувачі якраз проводили плановий навчально-тренувальний політ. Коли Су-35 вийшов на ціль, то замість фотовистрілу вдарив із головного калібру.

Після інциденту російські військові зайнялися з'ясуванням, чому гармата Су-35 виявилася увімкненою і як трапився постріл.

Серед версій причин катастрофи розглядають мимовільний постріл або помилку наземних технічних служб, які з невідомих причин не вимкнули зброю.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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