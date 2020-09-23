У Росії на навчаннях випадково збили літак: стали відомі деталі НП
Причиною катастрофи військового літака Су-30 у Тверській області 22 вересня стала помилкова атака екіпажем Су-35.
Як повідомили на російському Telegram-каналі "112", НП трапилася під час відпрацювання ведення повітряного бою. Винищувачі якраз проводили плановий навчально-тренувальний політ. Коли Су-35 вийшов на ціль, то замість фотовистрілу вдарив із головного калібру.
Після інциденту російські військові зайнялися з'ясуванням, чому гармата Су-35 виявилася увімкненою і як трапився постріл.
Серед версій причин катастрофи розглядають мимовільний постріл або помилку наземних технічних служб, які з невідомих причин не вимкнули зброю.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
екіпаж Су-30, який розбився під Твер'ю, встиг катапультуватися, обидва льотчики вижили. Сам борт упав у лісі. Завдяки цьому вдалося уникнути руйнувань на землі.
Нагадаємо, раніше на навчаннях "Кавказ-2020" російські військові спалили власну військову техніку.
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