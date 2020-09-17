У Росії на навчаннях військові влучили у власний танк ПТУРом. Фото

На навчаннях в Астраханській області російські військові вистрілили протитанковою ракетою по власному танку Т-90А на ходу.

Як повідомляє Top War, помилковий постріл був здійснений з ПТРК "Конкурс" із ПТУР 9М113М. Судячи з оприлюднених фото, бойова машина серйозно постраждала. Незважаючи на відсутність пробиття броні, є явні ушкодження навісних елементів захисту танка.

Військові РФ вдарили по бойовій машині з ПТРК "Конкурс". Top War

У ситуації, коли ПТУР "знайшла" в якості цілі танк, міг спрацювати комплекс оптико-електронної протидії "Штора", що і врятувало бойову машину від повного знищення. Крім того, висувалося припущення, що бічну проекцію танка міг врятувати ящик із запчастинами та інструментами, проте підтверджень цьому немає.

Поки всіх подробиць інциденту на військовому полігоні під Астраханню немає, як і даних про те, коли саме це трапилося.

В Астраханській області ПТУР влучила в танк Т-90А. Top War

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