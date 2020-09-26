У Росії на навчаннях вдруге за місяць впала ракета С-400. Відео

У Росії на міжнародних навчаннях "Кавказ – 2020" впала ракета, випущена з комплексу С-400. Цей інцидент став уже другим за місяць.

Кадри оприлюднили на YouTube-каналі Walter Nagan. На них видно, що ракета падає просто на техніку внизу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Російських військових через НП охопила паніка, і вони почали ховатися від можливих наслідків вибуху. Водночас за кадром чутно, що солдати сміялися з власної невдачі.

Момент падіння ракети на навчаннях "Кавказ – 2020". Скріншот відео

Черговий інцидент з російською зброєю спровокував бурхливу дискусію в мережі. Так, на новину відреагував український офіцер, полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"І знову Росія. І знову успішна операція ЗС Вейшноріі", – пожартував він, натякаючи на вигадану країну, яка, за легендою навчань "Захід – 2017", протистояла арміям РФ і Білорусі.

Крім того, про випадок написали навіть у російських ЗМІ. "На навчаннях "Кавказ –2020" якась аномалія. Спочатку танк стріляє по своїх. Потім військовий влучним пострілом в себе позбавляє себе ж руки. Тепер зенітна ракета не злетіла... А 25 вересня туди приїхав Путін, на секундочку", – написали на сторінці видання Lenta.ru у Twitter.

"Це не аномалія, а поточний стан армії РФ", – відповіли підписники у коментарях під дописом.

Як повідомляв OBOZREVATEL: