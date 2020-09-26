У Росії на навчаннях вдруге за місяць впала ракета С-400. Відео
У Росії на міжнародних навчаннях "Кавказ – 2020" впала ракета, випущена з комплексу С-400. Цей інцидент став уже другим за місяць.
Кадри оприлюднили на YouTube-каналі Walter Nagan. На них видно, що ракета падає просто на техніку внизу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Російських військових через НП охопила паніка, і вони почали ховатися від можливих наслідків вибуху. Водночас за кадром чутно, що солдати сміялися з власної невдачі.
Черговий інцидент з російською зброєю спровокував бурхливу дискусію в мережі. Так, на новину відреагував український офіцер, полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
"І знову Росія. І знову успішна операція ЗС Вейшноріі", – пожартував він, натякаючи на вигадану країну, яка, за легендою навчань "Захід – 2017", протистояла арміям РФ і Білорусі.
Крім того, про випадок написали навіть у російських ЗМІ. "На навчаннях "Кавказ –2020" якась аномалія. Спочатку танк стріляє по своїх. Потім військовий влучним пострілом в себе позбавляє себе ж руки. Тепер зенітна ракета не злетіла... А 25 вересня туди приїхав Путін, на секундочку", – написали на сторінці видання Lenta.ru у Twitter.
"Це не аномалія, а поточний стан армії РФ", – відповіли підписники у коментарях під дописом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
також на навчаннях "Кавказ – 2020" російські військові спалили власну військову техніку. На кадрах видно, як охоплену вогнем бойову машину намагалися відбуксирувати з посадки, де сталася надзвичайна подія.
А на навчаннях в Астраханській області солдати РФ вистрілили протитанковою ракетою з ПЗРК "Конкурс" по власному танку Т-90А на ходу.
Крім того, 22 вересня у Тверській області розбився військовий винищувач Су-30. Катастрофа трапилася під час проведення планового навчально-тренувального польоту.
Причиною НП стала помилкова атака екіпажем Су-35 – замість фотовистрілу він вдарив з головного калібру.
Нагадаємо, раніше в мережі показали невдалі постріли російських ракет по цілях на Міжнародних армійських іграх – 2020.
При цьому голос за кадром на відео кожен невдалий удар коментував як прицільний.
А на конкурсі армійських ігор "Чисте небо" російський солдат спробував вистрілити з ПЗРК "Игла", але снаряд не вийшов з пускового контейнера і полетів разом із комплексом.
Не менш резонансними в інтернеті стало відео, де один з російських екіпажів тричі промахнувся під час танкового біатлону.