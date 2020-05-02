У Росії на найбільшій плавбазі трапився вибух і пожежа: є жертви. Фото

У суботу, 2 травня, вранці на плавбазі "Всеволод Сибірцев" у Приморському краї Росії трапилося загоряння і вибух газоповітряної суміші.

Як повідомляє Далекосхідне слідче управління на транспорті Слідчого комітету РФ, в результаті інциденту одна людина загинула, другу госпіталізовано в медустанову із травмами.

Плавбаза "Всеволод Сибірцев"

За даними МНС Росії, загоряння трапилося внаслідок порушення техніки безпеки при проведенні зварювальних робіт. Рятувальники провели димовидалення у трюмі судна.

Зі свого боку в Росморрічфлоті повідомили, що зварювальник пропалив палубу над паливним танком, що призвело до вибуху паливних газів. Зварювальник загинув на місці. При евакуації постраждала жінка: вона пошкодила ногу.

Після вибуху утворився отвір і трапився невеликий витік мазуту. На отвір наклали пластир, зараз витік припинено.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 143 (порушення вимог охорони праці, що спричинило з необережності смерть людини) КК РФ.

"Всеволод Сибірцев" – один із двох найбільших плавзаводов у світі. Потужності плавбази дозволяють випускати морожену, консервну і кормову продукцію, зокрема консерви із сайри і оселедця натуральних і в олії, печінки тріски і минтая, горбуші.

Рятувальники ліквідовують задимлення 25.mchs.gov.ru

Як писав OBOZREVATEL, у січні в результаті вибуху на комбікормовому заводі в Білгородській області РФ постраждали п'ятеро людей.