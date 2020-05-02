У Росії на найбільшій плавбазі трапився вибух і пожежа: є жертви. Фото

У суботу, 2 травня, вранці на плавбазі "Всеволод Сибірцев" у Приморському краї Росії трапилося загоряння і вибух газоповітряної суміші.
Як повідомляє Далекосхідне слідче управління на транспорті Слідчого комітету РФ, в результаті інциденту одна людина загинула, другу госпіталізовано в медустанову із травмами.
Плавбаза "Всеволод Сибірцев"
За даними МНС Росії, загоряння трапилося внаслідок порушення техніки безпеки при проведенні зварювальних робіт. Рятувальники провели димовидалення у трюмі судна.
Зі свого боку в Росморрічфлоті повідомили, що зварювальник пропалив палубу над паливним танком, що призвело до вибуху паливних газів. Зварювальник загинув на місці. При евакуації постраждала жінка: вона пошкодила ногу.
Після вибуху утворився отвір і трапився невеликий витік мазуту. На отвір наклали пластир, зараз витік припинено.
За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 143 (порушення вимог охорони праці, що спричинило з необережності смерть людини) КК РФ.
"Всеволод Сибірцев" – один із двох найбільших плавзаводов у світі. Потужності плавбази дозволяють випускати морожену, консервну і кормову продукцію, зокрема консерви із сайри і оселедця натуральних і в олії, печінки тріски і минтая, горбуші.
Рятувальники ліквідовують задимлення
25.mchs.gov.ru
Як писав OBOZREVATEL, у січні в результаті вибуху на комбікормовому заводі в Білгородській області РФ постраждали п'ятеро людей.
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