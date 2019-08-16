У Росії на людей звалилася будівля: є жертви

У п'ятницю, 16 серпня, в місті Волхов (Ленінградська область, Росія), на Кіровському проспекті, обвалилася стіна нежитлового будинку. Під завалами опинилися двоє осіб.

Про це 78.ru повідомили в пресслужбі уряду 47-го регіону. НП трапилася на заводі "Апатит" в ході робіт по демонтажу будівлі "Пикалевского цемента" компанією ТОВ "Главцем" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами в.о. голови адміністрації Волхова Олексія Бріцуна, під завалами перебували двоє робітників.

У Росії на людей завалилася будівля Life shot

У Telegram-каналі "Mash на Мойці" написали, що люди, які опинилися під руїнами будинку, загинули.

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Як повідомила пресслужба МНС в області, на місце події прибула одна одиниця пожежної спецтехніки, один пошуково-рятувальний загін і дві карети швидкої допомоги.

У Telegram-каналі "Mash на Мойці" написали, що люди, які опинилися під руїнами будинку, загинули Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Сочі (Росія) через сильні дощі на мосту обвалилася ділянка федеральної траси Джубга – Сочі.

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