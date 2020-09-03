У Росії на кордоні з Україною спалахнули лісові пожежі: є жертви. Фото і відео

У Ростовській області Росії, на кордоні з Україною, увечері 2 вересня спалахнули масштабні лісові пожежі. Стихія охопила 521,7 гектара лісу.

Як повідомили в Міністерстві з надзвичайних ситуацій РФ, в результаті пожеж пошкоджено 64 будівлі, в тому числі 15 житлових будинків. За попередньою інформацією, загинуло двоє осіб (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За словами представника слідчого управління СК по регіону, тіло жінки 1935 року народження знайшли при гасінні вогню в приватному будинку. Також кісткові останки були виявлені в іншій будівлі.

У результаті пожежі під Ростовом загинули двоє людей r_st_tarasovskiy / Instagram

Вогонь охопив 520 гектарів лісу r_st_tarasovskiy / Instagram

Найбільш складна обстановка була в Тарасівському районі – там ліс горів на площі 500 га. Місцевою адміністрацією району був введений режим НС.

Ліквідацією вогню займаються 400 осіб golubev.vu / Instagram

Станом на ранок четверга, 3 вересня, ліквідацією вогню займаються понад 400 осіб. Задіяні вертольоти і літак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Харківській і Луганській областях в середу, 2 вересня, спалахнули лісові пожежі, в результаті яких згоріли кілька будинків.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!