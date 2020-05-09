У Росії на колишньому арсеналі сталися вибухи, місцеві жителі евакуюються. Фото та відео

На території колишнього арсеналу в російському селищі Пугачове (Удмуртія) загорілася суха трава, що спровокувало вибухи боєприпасів.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на главу Малопургінскоого району Удмуртії Сергія Юріна. За його слова, загрози для населення зараз немає, однак місцеві жителі почали залишати селище (щоб подивитися фото та відео, проскрольте новину до кінця).

У Росії на колишньому арсеналі сталися вибухи Кадр відео ТАСС

"Відбувається горіння сухої трави, поодинокі хлопки малокаліберних боєприпасів, які розкидані по технічній території. Площа поки 1,5 тис. кв. м, але вітер, йде поширення", – зазначив чиновник.

Він запевнив, що ситуація перебуває під контролем. "Загрози життю і здоров'ю громадян, небезпеки для об'єктів житла і економіки немає", – сказав Юрін.

При цьому місцеві жителі почали залишати селище, пише "Інтерфакс". За словами голови району, евакуація не оголошена, проте люди вирішили евакуюватися самостійно.

"Ми повідомили про те, що якщо ви відчуваєте якісь психологічно неприємні відчуття від вибухів, від запаху, то ви можете самостійно, пішим ходом евакуюватися, або на транспорті до родичів", – сказав Юрін.

На місці працюють оперативні служби. Чиновник уточнив, що пожежа на території арсеналу періодично відбувається через "чорних копачів", які підпалюють траву, а потім збирають і продають метал від снарядів.

У Росії на колишньому арсеналі сталися вибухи Кадр відео ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 травня на плавбазі "Всеволод Сибірцев" в Приморському краї Росії сталася пожежа і вибух, одна людина загинула і одна отримала травму.