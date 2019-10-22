У Росії фермери "забили стрілку" через землю: 5 осіб загинули, двоє поранені

У вівторок, 22 жовтня, п'ять осіб загинули і двоє були поранені в ході перестрілки, яка страпилася на хуторі в Ростовській області Росії.

Про це з посиланням на ГУ Міністерства внутрішніх справ РФ повідомляють "РИА Новости". Постраждалих доставили в лікарню.

Було встановлено, що учасники конфлікту застосували мисливську зброю. Сама суперечка розгорілася через ділянки для випасу худоби.

У Росії фермери "забили стрілку" через землю thecrypter.com

У Слідчому комітеті повідомили, що конфлікт трапився на хуторі Чорнозубівки, в результаті загинули п'ятеро чоловіків, а двох госпіталізували. Було відкрито кримінальну справу за фактом вбивства.

За інформацією Telegram-каналу Life Shot, сварка виникла між двома сім'ями фермерів (Бациєві і Дакішвілі) на хуторі Комишівка (в 10 кілометрах від Чорнозубівки). Вони домовилися про "стрілку", куди приїхали 14 осіб з гладкоствольною і травматичною зброєю. Поліція, за інформацією видання, оголосила в розшук дві машини.

Як стало відомо, були вбиті троє чоловіків з родини Бациєвих, і один із родини Дакішвілі. Хто п'ятий загиблий – невідомо. У нього сильно спотворене обличчя.

На місце події направили вертоліт з ОМОНом і представниками керівництва Ростовської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російському місті Омськ співробітник поліції вистрілив у пенсіонера, бо не поділив з ним дитячі гойдалки.

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