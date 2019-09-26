У Росії на ходу загорівся літак: понад пів сотні постраждалих. Відео НП

У місті Барнаул (Росія) здійснив аварійну посадку пасажирський літак Boeing 767-300 із палаючим шасі, в результаті чого, за останніми даними, постраждали 56 осіб.

Як повідомляє з посиланням на екстрені служби регіону "РИА Новости", повітряне судно відлітало із В'єтнаму, і під час посадки в нього загорілася права стійка шасі. Загалом на борту перебували 334 пасажири і 10 членів екіпажу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У медсанчастину аеропорту після інциденту звернулися 56 осіб, одна з них госпіталізована до медустанови", – заявили у пресцентрі Західно-Сибірського слідчого управління на транспорті СК РФ.

Пресслужба МОЗ Алтайського краю уточнила, що госпіталізована жінка. Їй попередньо діагностували забій нирок та поперекового відділу хребта. Решта пацієнтів після обстеження та надання необхідної допомоги переведені на амбулаторне лікування.

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Як зазначили рятувальники, посадка літака відбулася успішно, всі пасажири евакуйовані. За попередніми даними, повітряне судно належить компанії Azur Air.

Водночас в авіакомпанії запевнили, що постраждалих немає. "Завдяки злагодженим та професійним діям екіпажу Azur Air усі пасажири були екстрено евакуйовані. Постраждалих немає. Один пасажир звернувся по медичну допомогу", – заявив представник Azur Air.

За фактом НП почали розслідування.

В Барнауле при посадке у Boeing-767 загорелась стойка шасси. В результате пострадали 23 человека, пятеро госпитализированы. Всего на борту находилось 334 пассажира и десять членов экипажа. Самолет компании Azur Air выполнял рейс Камрань-Барнаул. pic.twitter.com/pvfqRiiPtf — Лентач (@oldLentach) September 25, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в аеропорту "Шереметьєво" (Росія) під час запуску в літака, на борту якого перебували пасажири, загорівся двигун.

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