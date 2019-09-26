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27 вересня • оновлено в 19:41
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У Росії на ходу загорівся літак: понад пів сотні постраждалих. Відео НП

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У місті Барнаул (Росія) здійснив аварійну посадку пасажирський літак Boeing 767-300 із палаючим шасі, в результаті чого, за останніми даними, постраждали 56 осіб.

Як повідомляє з посиланням на екстрені служби регіону "РИА Новости", повітряне судно відлітало із В'єтнаму, і під час посадки в нього загорілася права стійка шасі. Загалом на борту перебували 334 пасажири і 10 членів екіпажу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У медсанчастину аеропорту після інциденту звернулися 56 осіб, одна з них госпіталізована до медустанови", – заявили у пресцентрі Західно-Сибірського слідчого управління на транспорті СК РФ.

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Пресслужба МОЗ Алтайського краю уточнила, що госпіталізована жінка. Їй попередньо діагностували забій нирок та поперекового відділу хребта. Решта пацієнтів після обстеження та надання необхідної допомоги переведені на амбулаторне лікування.

У Росії на ходу загорівся літак: понад 50 постраждалих

У Росії на ходу загорівся літак: понад 50 постраждалих

Ведомости

Як зазначили рятувальники, посадка літака відбулася успішно, всі пасажири евакуйовані. За попередніми даними, повітряне судно належить компанії Azur Air.

Водночас в авіакомпанії запевнили, що постраждалих немає. "Завдяки злагодженим та професійним діям екіпажу Azur Air усі пасажири були екстрено евакуйовані. Постраждалих немає. Один пасажир звернувся по медичну допомогу", – заявив представник Azur Air.

За фактом НП почали розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в аеропорту "Шереметьєво" (Росія) під час запуску в літака, на борту якого перебували пасажири, загорівся двигун.

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Росія
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літак Новини Росії
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Махно Володимир
Махно Володимир
а проблема то как всегда лежит на поверхности! Боинг то американский, но принадлежит он AZUR air – динамично развивающаяся российской авиакомпании, являющейся одной из крупнейших чартерных перевозчиков в стране. Во как! Посади ка.цапа за штурвал Боинга и посмотри что будет! А будет то, что ка-цап подумал что он управляет небесной телегой-колесницей с навозом! :)))))))
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Сколько счастья-то! :о))))))))) Пuндосский Боинг с вьетнамскими туристами повредил стойку при посадке. Несколько человек получили лёгкие ушибы. Но! В России! Уря! Дружно писаем в шаровары от счастья. Смешные вы, хоxлики :о)))
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
_ Зепепупик, Ущербный Залупик, Не суди по себе!!! =))) Я не какцап, у нас нет лищней хромосомы !!!! =)) У нас не нажираються, не какцапия !! =)))
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Victor Ideiniy, может быть тебе всё-таки стоит закусывать? А лучше бы вообще бросал нажираться по утрам.
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Ну, ШО доржались какцапо-чу*шкари ущербные !!!! =))) Какцапы ЖОПОРУКИЕ брендовые самолёты обслужить не могут, что б они не горели !!!!! =))) АХ-ХА-ХА))))
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