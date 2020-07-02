У Росії на голосуванні за обнулення Путіна влаштували "сталінський" флешмоб. Фото
Дві ділянки для голосування за поправки до Конституції Росії в селі Горбунки у Ленінградській області прикрасили в "сталінському" стилі 30-х років.
Ініціатори такого дизайну заявили, що вирішили оформити все з "колоритом і ностальгією 1936 року", пише "Бумага", посилаючись на заяву Ломоносівського районного палацу культури у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте".
Зокрема, в приміщенні розмістили бюст Леніна, розвісили комуністичні прапори і плакати з радянськими гаслами "Колгосп – справа добровільна" і "Темп – тільки ударний". Члени виборчої комісії стверджують, що нібито отримали "безліч схвалень і позитивних оцінок "свого "дизайнерського" рішення.
Що стосується жителів села, то вони хвалилися, що на виборчих дільницях могли сфотографуватися з НКВСівцем і фізкультурником.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
голосування за поправки до Конституції РФ почалося 25 червня і закінчилося 1 липня.
Воно передбачає зміну 22 статей основного закону країни, але перше у списку – обнулення термінів президента РФ Володимира Путіна, після якого він зможе знову стати кандидатом в президенти РФ і залишитися при владі на п'ятий і шостий терміни.
За підсумками остаточного підрахунку голосів за ухвалення поправок до Конституції РФ проголосували 77,92% росіян, проти – 21,27%.
Нагадаємо, голосування проходило не тільки на ділянках для голосування, а й під відкритим небом. Найнесподіванішими місцями стали армійський намет, дерево на дитячому майданчику і багажник машини під під'їздом багатоповерхівки.