У Росії на голосуванні за обнулення Путіна влаштували "сталінський" флешмоб. Фото

Вікторія Довгань Новини Росії 10:38, 2.07.2020 Оновлено: 10:46, 2.07.2020

Дві ділянки для голосування за поправки до Конституції Росії в селі Горбунки у Ленінградській області прикрасили в "сталінському" стилі 30-х років.

Ініціатори такого дизайну заявили, що вирішили оформити все з "колоритом і ностальгією 1936 року", пише "Бумага", посилаючись на заяву Ломоносівського районного палацу культури у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте".

Виборчу дільницю в Росії прикрасили в стилі сталінських 30-х
"Бумага"
Деякі члени комісії переодяглися в колгоспників і НКВСівців
"Бумага"

Зокрема, в приміщенні розмістили бюст Леніна, розвісили комуністичні прапори і плакати з радянськими гаслами "Колгосп – справа добровільна" і "Темп – тільки ударний". Члени виборчої комісії стверджують, що нібито отримали "безліч схвалень і позитивних оцінок "свого "дизайнерського" рішення.

Що стосується жителів села, то вони хвалилися, що на виборчих дільницях могли сфотографуватися з НКВСівцем і фізкультурником.

На стіні з'явився бюст Леніна
"Бумага"
Для антуражу в БК принесли старі речі сталінських часів
"Бумага"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • голосування за поправки до Конституції РФ почалося 25 червня і закінчилося 1 липня.

  • Воно передбачає зміну 22 статей основного закону країни, але перше у списку – обнулення термінів президента РФ Володимира Путіна, після якого він зможе знову стати кандидатом в президенти РФ і залишитися при владі на п'ятий і шостий терміни.

  • За підсумками остаточного підрахунку голосів за ухвалення поправок до Конституції РФ проголосували 77,92% росіян, проти – 21,27%.

  • Нагадаємо, голосування проходило не тільки на ділянках для голосування, а й під відкритим небом. Найнесподіванішими місцями стали армійський намет, дерево на дитячому майданчику і багажник машини під під'їздом багатоповерхівки.

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