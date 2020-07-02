У Росії на голосуванні за обнулення Путіна влаштували "сталінський" флешмоб. Фото

Дві ділянки для голосування за поправки до Конституції Росії в селі Горбунки у Ленінградській області прикрасили в "сталінському" стилі 30-х років.

Ініціатори такого дизайну заявили, що вирішили оформити все з "колоритом і ностальгією 1936 року", пише "Бумага", посилаючись на заяву Ломоносівського районного палацу культури у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте".

Виборчу дільницю в Росії прикрасили в стилі сталінських 30-х "Бумага"

Деякі члени комісії переодяглися в колгоспників і НКВСівців "Бумага"

Зокрема, в приміщенні розмістили бюст Леніна, розвісили комуністичні прапори і плакати з радянськими гаслами "Колгосп – справа добровільна" і "Темп – тільки ударний". Члени виборчої комісії стверджують, що нібито отримали "безліч схвалень і позитивних оцінок "свого "дизайнерського" рішення.

Що стосується жителів села, то вони хвалилися, що на виборчих дільницях могли сфотографуватися з НКВСівцем і фізкультурником.

На стіні з'явився бюст Леніна "Бумага"

Для антуражу в БК принесли старі речі сталінських часів "Бумага"

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