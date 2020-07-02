МоваЯзык

Топтеми:

У Росії на голосуванні за обнулення Путіна влаштували "сталінський" флешмоб. Фото

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Новини Росії
1,2 т.
Виборчі ділянки в Росії прикрасили радянськими гаслами

Виборчі ділянки в Росії прикрасили радянськими гаслами. Бумага

Дві ділянки для голосування за поправки до Конституції Росії в селі Горбунки у Ленінградській області прикрасили в "сталінському" стилі 30-х років.

Ініціатори такого дизайну заявили, що вирішили оформити все з "колоритом і ностальгією 1936 року", пише "Бумага", посилаючись на заяву Ломоносівського районного палацу культури у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте".

Виборчу дільницю в Росії прикрасили в стилі сталінських 30-х

Виборчу дільницю в Росії прикрасили в стилі сталінських 30-х "Бумага"

Деякі члени комісії переодяглися в колгоспників і НКВСівців

Деякі члени комісії переодяглися в колгоспників і НКВСівців "Бумага"

Зокрема, в приміщенні розмістили бюст Леніна, розвісили комуністичні прапори і плакати з радянськими гаслами "Колгосп – справа добровільна" і "Темп – тільки ударний". Члени виборчої комісії стверджують, що нібито отримали "безліч схвалень і позитивних оцінок "свого "дизайнерського" рішення.

Що стосується жителів села, то вони хвалилися, що на виборчих дільницях могли сфотографуватися з НКВСівцем і фізкультурником.

На стіні з'явився бюст Леніна

На стіні з'явився бюст Леніна "Бумага"

Для антуражу в БК принесли старі речі сталінських часів

Для антуражу в БК принесли старі речі сталінських часів "Бумага"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • голосування за поправки до Конституції РФ почалося 25 червня і закінчилося 1 липня.

  • Воно передбачає зміну 22 статей основного закону країни, але перше у списку – обнулення термінів президента РФ Володимира Путіна, після якого він зможе знову стати кандидатом в президенти РФ і залишитися при владі на п'ятий і шостий терміни.

  • За підсумками остаточного підрахунку голосів за ухвалення поправок до Конституції РФ проголосували 77,92% росіян, проти – 21,27%.

  • Нагадаємо, голосування проходило не тільки на ділянках для голосування, а й під відкритим небом. Найнесподіванішими місцями стали армійський намет, дерево на дитячому майданчику і багажник машини під під'їздом багатоповерхівки.

РосіяНовини Росії
Поділитися в Facebook
  2. Новини Росії