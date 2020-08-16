У Росії на дорозі в Білорусь помітили колону військової техніки. Фото

Марина Погорілко Новини Росії 20:31, 16.08.2020 Оновлено: 20:57, 16.08.2020

На дорозі Санкт-Петербург-Псков була помічена колона військової техніки, яка рухалася в бік Білорусі.

Як повідомляє "Фонтанка", десятки вантажівок і військових машин були без номерів.

"За 4 години їзди Псков – СП зустрів близько 30-40 автозаків на базі "Урал", що рухаються без номерів. Були ще машини типу "Хаммер". Частина військового кольору, частина як у ОМОНу. Всі без номерів. Думаю, їдуть до кордону з Білорусією", – повідомив виданню один із читачів.

У пресслужбі ЗВО наголосили, що представлені зразки техніки не перебувають на озброєнні військ сил Західного військового округу.

Водночас у Збройних Силах Росії виданню нагадали, що раніше будь-яка колона автоматично "направлялася" очевидцями в Україну, а зараз, у зв'язку з акціями протесту, що відбуваються в країні, – в Білорусь.

Військову техніку, що прямує в бік Білорусі зафіксували в Росії.
Фонтанка
У Росії помітили колону військової техніки, що рухалася в бік Білорусі.
Фонтанка

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії недалеко від кордонів України виявили "цвинтар" військової техніки.

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