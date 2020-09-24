У Росії на авіаційному кладовищі знайшли особистий літак Хрущова

У Росії на кладовищі загиблих літаків в арктичному населеному пункті Черськоє знайшли особистий борт генсека ЦК КПРС Микити Хрущова, проржавілий від часу Іл-14П.

Про це повідомив "Блокнот". Унікальний літак побачив пілот вертольота в компанії "Полярні авіалінії" Тимур Фаткулов.

Він цікавиться історією авіації, тому відправив знімки знахідки історику, чий батько, теж будучи пілотом, колись керував Іл-14П – до того, як Кремль перейшов на більш сучасні варіанти.

Вчений, який попросив не називати його імені, підтвердив, що його батько дійсно кермував бортом 61755, на якому літав колишній генсек ЦК КПРС.

"Це колишній особистий літак Хрущова", – заявив експерт.

Борт був введений в експлуатацію в 1957 році. Для Хрущова в малокомфортабельному "Ільюшині" обладнали VIP-кабіну з усіма зручностями, безпрецедентними за мірками кінця 1950-х років.

За словами історика авіації, на борту хрущовського Іл-14П було встановлено суперсучасне на ті часи американське навігаційне обладнання.

Літак Хрущова знайшли в Якутії. блокнот

Літак був обладнаний безпрецедентними зручностями. блокнот

Як повідомляв OBOZREVATEL, майбутній державний діяч і Перший секретар ЦК КПРС Микита Сергійович Хрущов народився 17 квітня 1894 року. У день народження знаменитої історичної постаті OBOZREVATEL згадав п'ять забавних анекдотів, тем для яких в біографії політика зібралося з лишком.