У Росії на 8 Березня трагічно загинула відома поетеса

У Москві трагічно загинула відома російська поетеса Лола Льдова (справжнє ім'я Олександра Чернишова).

Як повідомляє "Літпром" 29-річна дівчина випала з вікна увечері 8 березня.

Повідомляється, що поетеса відзначала свято з чоловіком, і вони посварилися. Пізніше її тіло виявили під вікнами будинку.

"8 березня, о 7 годині вечора, Саша випала з вікна з 11 поверху. У неї залишилися мама, сестра, молодий чоловік і грудна семимісячна дитина", – йдеться в повідомленні.

Главред RT Маргарита Симоньян в телеграм-каналі додала, що якби зараз був Срібний вік, то Льдову почитали б нарівні з Ганною Ахматовою.

"Якби ми жили в Срібному віку, Лолу Льдову почитали б нарівні з Ганною Ахматовою. Давайте оплакувати втрату великого поета, яку зазнала і так негуста сучасна російська література, хоча б тут", – зазначила вона.

Лола Льдова Instagram

Лола Льдова Instagram

Лола Льдова Instagram

Російський драматург Едуард Багіров поділився, що раніше перебував у стосунах з поетесою. За його словами, Льдова не мислила матеріальними категоріями - єдине, що вона забрала, коли їм довелося розлучитися, його светр, який дуже любила.

"Не пам'ятаю навіть нашої першої зустрічі, настільки це було давно, миттєво і без варіантів. До мене миттєво дійшло, наскільки рідкісний і абсолютно безцінний переді мною діамант", – згадував Багіров.

Він підкреслив, що льодів була "найкрасивіша, найталановитіша, найяскравіша, абсолютно чудова жінка, блискучий російський поет".

Лола Льдова Instagram

Лола Льдова Instagram

Кремація поетеси відбудеться у вівторок, 12 березня, а час і місце повідомлять окремо.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

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