У Росії мобільний телефон вибухнув у руках у дитини: 7-річний хлопчик загинув. Фото з місця НП

У російському Кургані мобільний телефон вибухнув у руках у семирічної дитини, хлопчик помер.
Надзвичайна подія трапилася у гуртожитку, повідомило "Інтерфаксу" джерело у службі "швидкої допомоги" у середу, 3 липня.
"Травма, зокрема опік, несумісний із життям", — сказало джерело.
Пожежі після вибуху не було, конструкції гуртожитку не пошкоджені.
"Евакуація і відселення мешканців не потрібні", — зазначило джерело у службах технічного нагляду.
У чергово-диспетчерській службі міста повідомили, що гаджет дитина знайшла на вулиці.
В екстрених службах не виключають, що НП могла трапитися через детонацію частини невстановленого боєприпасу, повідомляє НТВ.
Місце НП
НТВ
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі під час вибуху поранено 6 дітей у віці від 4 до 16 років. Покалічені дітей АТОвців, у деяких відірвані пальці.
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