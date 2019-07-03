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У Росії мобільний телефон вибухнув у руках у дитини: 7-річний хлопчик загинув. Фото з місця НП

9.6тЧитати матеріал російською

У російському Кургані мобільний телефон вибухнув у руках у семирічної дитини, хлопчик помер.

Надзвичайна подія трапилася у гуртожитку, повідомило "Інтерфаксу" джерело у службі "швидкої допомоги" у середу, 3 липня.

"Травма, зокрема опік, несумісний із життям", — сказало джерело.

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Пожежі після вибуху не було, конструкції гуртожитку не пошкоджені.

"Евакуація і відселення мешканців не потрібні", — зазначило джерело у службах технічного нагляду.

У чергово-диспетчерській службі міста повідомили, що гаджет дитина знайшла на вулиці.

В екстрених службах не виключають, що НП могла трапитися через детонацію частини невстановленого боєприпасу, повідомляє НТВ.

Місце НП

Місце НП

НТВ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі під час вибуху поранено 6 дітей у віці від 4 до 16 років. Покалічені дітей АТОвців, у деяких відірвані пальці.

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Місце
РосіяКурган
Теги
вибух будинкувибухмобільний телефондітиНовини Росії
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Попович Олег
Попович Олег
И где ватные мрази, которые под постом про детей с Днепра язвили?
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