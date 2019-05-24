У Росії місто за тиждень до літа засипало снігом: фоторепортаж

У Росії столицю Ямало-Ненецького автономного округу Салехард за тиждень до літа накрила снігова буря.

Як повідомляє прес-служба регіонального уряду, сніг продовжить іти до кінця дня, 24 травня. В окрузі дорожні служби переведені на посилений режим роботи.

Рятувальники зазначили, що пориви вітру в окремих районах можуть досягати 19-24 м/с. Водночас удень температура становитиме від 1 до 6 градусів тепла, вночі від -2 до +3. Сніжна погода збережеться і в суботу, 25 травня. Синоптики очікують заметіль, ожеледь, а пориви вітру можуть досягати 27 м/с.

Нині аеропорт Салехарда не приймає літаки, в Лабитнанзі скасовані заняття в школах. Також призупинили роботу поромної переправи через річку Об.

У російському МНС попередили, що через сильні пориви вітру можуть впасти дерева, рекламні щити та інші конструкції. Рятувальники радять автомобілістам утриматися від довгих поїздок.

На Ямалі випав сніг Соц мережі

На Ямалі випав сніг Соц мережі

На Ямалі випав сніг Соц мережі

На Ямалі випав сніг Соц мережі

На Ямалі випав сніг Соц мережі

На Ямалі випав сніг Соц мережі

На Ямалі випав сніг Соц мережі

На Ямалі випав сніг Соц мережі

На Ямалі випав сніг Соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківській області випав сніг. Негода застала туристів і жителів Верховинського району зненацька.

Також Карпати засипало снігом, а температура повітря у високогір'ї опустилася до мінуса.

Ще на північному заході Туреччини в середині травня раптово випав сніг, здивувавши туристів на популярному курорті.

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