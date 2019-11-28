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29 листопада • оновлено в 11:24
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У Росії медсестра принизила дитину з інвалідністю: жорсткі кадри

5.5т
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У російському Іркутську відкрили кримінальну справу на медсестру, яка принизила й завдала фізичного болю дитині з інвалідністю.

У мережу потрапили жорсткі кадри. На них видно, як жінка кидала маленького пацієнта на ліжко й хапала за шию. (Щоб подивтися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Водночас хлопчик самостійно майже не рухався.

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У Росії медсестра жорстко принизила дитину з інвалідністю

У Росії медсестра жорстко принизила дитину з інвалідністю

Скриншот із відео

Від роботи її вже усунули, незабаром суд вирішить долю недобросовісної медпрацівниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька сотень немовлят стали жертвами медсестри Амелії Даєр, яка забирала дітей до себе в "сім'ю", де ті вмирали від голоду й передозування наркотиками.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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