У Росії медсестра прийшла до хворих COVID-19 у купальнику: знайшлися фото медички без маски

Карина Бондаренко Новини Росії 00:51, 22.05.2020 Оновлено: 01:13, 22.05.2020

У мережі показали фото без маски медсестри обласної лікарні в Тулі (РФ), яка вийшла до пацієнтів із COVID-19 в прозорому захисному костюмі поверх купальника.

Як зазначає видання Mash, дівчину, що прославилася, звуть Надія Жукова. У лікарні з нею провели пояснювальну бесіду, але штрафувати так і не стали (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що дівчина закінчила Рязанський медичний університет, а зараз працює медсестрою в Тульській лікарні.

У Росії медсестра прийшла до хворих COVID-19 в купальнику
mash.ru
У Росії медсестра прийшла до хворих COVID-19 в купальнику
mash.ru

За словами колег Жукової, в медустанові катастрофічно не вистачає піжам, які потрібно міняти кожну зміну, тому медсестра була так незвично одягнена.

У Росії медсестра прийшла до хворих COVID-19 в купальнику
spb.kp.ru
У Росії медсестра прийшла до хворих COVID-19 в купальнику
spb.kp.ru
У Росії медсестра прийшла до хворих COVID-19 в купальнику
spb.kp.ru

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Тулі медсестра працювала з хворими COVID-19 в купальнику.

Коментувати
Новини Росії

Дивіться також

День вишиванки 2020: чим свято унікальне і як відзначається

Зеленські привітали українців із Днем вишиванки яскравим фото

"Прогноз – війна". На Донбасі зростає вірогідність ескалації конфлікту

"Це буде страшніше за COVID-19!" Сотні тисяч хворих в Україні можуть померти від дефіциту ліків

США виходять з Договору про відкрите небо: у РФ відповіли на ультиматум