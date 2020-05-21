У Росії медсестра прийшла до хворих COVID-19 у купальнику: знайшлися фото медички без маски

У мережі показали фото без маски медсестри обласної лікарні в Тулі (РФ), яка вийшла до пацієнтів із COVID-19 в прозорому захисному костюмі поверх купальника.
Як зазначає видання Mash, дівчину, що прославилася, звуть Надія Жукова. У лікарні з нею провели пояснювальну бесіду, але штрафувати так і не стали (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Відзначається, що дівчина закінчила Рязанський медичний університет, а зараз працює медсестрою в Тульській лікарні.
У Росії медсестра прийшла до хворих COVID-19 в купальнику
mash.ru
У Росії медсестра прийшла до хворих COVID-19 в купальнику
mash.ru
За словами колег Жукової, в медустанові катастрофічно не вистачає піжам, які потрібно міняти кожну зміну, тому медсестра була так незвично одягнена.
У Росії медсестра прийшла до хворих COVID-19 в купальнику
spb.kp.ru
У Росії медсестра прийшла до хворих COVID-19 в купальнику
spb.kp.ru
У Росії медсестра прийшла до хворих COVID-19 в купальнику
spb.kp.ru
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Тулі медсестра працювала з хворими COVID-19 в купальнику.
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