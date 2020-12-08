У Росії медики заразилися коронавірусом після вакцини "Супутник V"

Кілька медиків у Волгоградській області захворіли на коронавірус уже після того, як вони отримали першу дозу російської вакцини "Супутник V", клінічні випробування якої ще не завершено повністю.

Як повідомляє "Ехо Москви" з посиланням на місцеві ЗМІ і МОЗ області, перед вакцинацією всі проходили тестування й результати були негативними.

За словами заступниці глави відомства Олени Краснової, медики нібито могли заразитися до того, як отримали вакцину. Також вона зазначила, що імунітет виробляється через три тижні після отримання другої дози.

У відомстві запевняють, що загалом вакцинація пройшла успішно, а медики позитивно ставляться до неї.

Це вже не перший випадок зараження серед медиків після вакцинації від коронавірусу в Росії. У листопаді захворіли троє людей. Також ще в жовтні стало відомо, що деякі добровольці, які випробували "Супутник V", заразилися COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві 5 грудня стартувала програма з вакцинації від коронавірусу. Перш за все "Супутник V" отримують учителі, співробітники міських служб, працівники медичних установ.

Водночас вакцина, зареєстрована в Росії ще на початку серпня, викликає побоювання вчених у світі. Її застосування до проведення повних випробувань може спричинити мутацію нового коронавірусу, а британці заявили, що вже перші клінічні випробування дали сумнівні результати.