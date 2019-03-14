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У Росії медики заразили сотню дітей смертельною хворобою: що трапилося

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У Росії в Амурській обласній дитячій клінічній лікарні дітей заразили гепатитом С.

Смертельний вірус діти підчепили, перебуваючи в гематологічному відділенні клініки в період із 2013 по 2018 роки, пише "Коммерсант".

Повідомляється, що гепатитом заразилися приблизно сто дітей. У всіх них виявили один і той же споріднений тип вірусу, що може означати, що всі діти інфікувалися в одній установі.

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Одна з матерів розповіла, що у дитини, в якої під час лікування від лейкозу знайшли гепатит C, вірус був також виявлений у всіх, хто одночасно лежав у відділенні. На запитання про походження вірусу лікарі посилалися на переливання крові.

Лише після того, як батьки почали масово скаржитися на лікарню в Благовєщенську, в установі ввели нові заходи: медсестри почали використовувати одноразові рукавички, шприци і венозні катетери, хоча раніше могли працювати "взагалі без рукавичок" і входити в палату вже з набраним шприцом.

У лікарні повідомили, що джерело інфекції поки не встановили.

"Збільшення числа виявлення випадків захворювання дітей гематологічного відділення гепатитом С у 2018 році пов'язане з поліпшенням якості діагностики, використанням високочутливих методик обстеження на наявність цієї інфекції. Джерело зараження гепатитом С поки не встановлене", – пояснив головний лікар Амурської обласної дитячої клінічної лікарні Руслан Білоус.

Нині правоохоронні органи ведуть розслідування.

Лікарня в Росії

Лікарня в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Благовєщенську щонайменше 26 дітей заразилися гепатитом С після медичних процедур.

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Місце
РосіяБлаговєщенськ
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