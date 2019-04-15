|Новини Росії
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

У Росії мати заживо спалила власну дитину: що сталося

1.7тЧитати матеріал російською

У російському селі Барахоево на Забайкаллі 28-річна мати підпалила будинок з дітьми після того, як чоловік засумнівався у своєму батьківстві.

В результаті трагедії їх 4-річний син загинув, а 2-річну доньку вдалось врятувати сусідам. Про це повідомляється в Telegram-каналі Hue.

Відзначається, що п'яна жінка розлила бензин по підлозі і кинула сірник. Крім цих двох дітей, у неї ще є дві дочки (5 і 8 років).

Новини
У Москві заживо спалили школяра: дитина померла

У Росії мати заживо спалила власну дитину: що сталося

Ілюстрація

На даний момент їх мати перебуває в слідчому ізоляторі. Вирішується питання про передачу їх під опіку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Красноярському краї Росії маленький хлопчик, який страждає психічним розладом, спалив усю сім'ю.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
2
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки