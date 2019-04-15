У Росії мати заживо спалила власну дитину: що сталося

У російському селі Барахоево на Забайкаллі 28-річна мати підпалила будинок з дітьми після того, як чоловік засумнівався у своєму батьківстві.

В результаті трагедії їх 4-річний син загинув, а 2-річну доньку вдалось врятувати сусідам. Про це повідомляється в Telegram-каналі Hue.

Відзначається, що п'яна жінка розлила бензин по підлозі і кинула сірник. Крім цих двох дітей, у неї ще є дві дочки (5 і 8 років).

Ілюстрація

На даний момент їх мати перебуває в слідчому ізоляторі. Вирішується питання про передачу їх під опіку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Красноярському краї Росії маленький хлопчик, який страждає психічним розладом, спалив усю сім'ю.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.