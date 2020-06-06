У Росії мати заморила голодом чотиримісячних двійнят: один помер у лікарні

Подружня пара з російської Камчатки залишила чотиримісячних двійнят без їжі на декілька днів.

Як пише Telegram-канал Mash, в результаті одна дитина померла в лікарні.

"Дітей Маргарити Шадріної (уже сильно виснажених) виявила родичка – їй не відчиняли кілька днів, жінка вирішила, що щось трапилося. Виявилося, що батьки малюків були зайняті більш важливою справою – випивкою", – йдеться в повідомленні.

Маргарита Шадріна залишила дітей без їжі

Знайомі пари розповіли, що ті часто йшли в запій і не дуже цікавилися власними дітьми.

Немовлят відправили до лікарні, пізніше хлопчик помер. Стан дівчинки оцінюється як задовільний.

Батьків затримали. Щодо них відкрито кримінальне провадження за трьома статтями, зокрема "вбивство, вчинене групою осіб щодо малолітньої особи, яка свідомо для винного перебувала в безпорадному стані".

Як писав OBOZREVATEL, у Запоріжжі в приватному дитячому садку, який працював нелегально, померла дівчинка. Пізніше з'явився відеозапис, на якому видно, як власниця дитячого садка поклала дитину на диван, підв'язала до її обличчя подушку і забрала дитину в іншу кімнату. Їй висунуто звинувачення у вбивстві дитини.

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