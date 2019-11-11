У Росії мати з двома маленькими дітьми викинулася з вікна. Відео з місця НП

У Москві (Росія) з дев'ятого поверху будинку викинулася мати з двома дітьми. Одному малюків рік, другому – три роки.

Про це повідомляє НТВ. Надзвичайна подія сталася по вулиці Чичеріна. Як стало відомо, одна дитина вижила. Вона перебуває у важкому стані. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки)

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Джерело в правоохоронних органах розповіло Life, що перед тим як викинутися у вікно, жінка зателефонувала в швидку. Вона сказала, що її дитина захворіла і їй дуже погано. Але, коли лікарі приїхали на місце, двері ніхто не відчинив.

Як стало відомо, 36-річна Людмила Соколова жила з чоловіком. Його зараз розшукують. Сім'я виглядала благополучною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії школярі двічі хотіли викинути однокласника з вікна. Момент ПП потрапив на відео.

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