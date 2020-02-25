У російському місті Мтищі Московської області мати трьох дітей кинулася у крижаній ставок, щоб врятувати собаку.
Собака зірвалася з повідця і погналася по льоду за качкою, але впала у крижану воду і не могла вибратися назад на лід, пише DailyMail (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).
Жінка врятувала собаку з крижаної води
mytischi_live / instagram
Жінка на ім'я Аліна розповіла, що спершу вона сподівалася, що собака вибереться самостійно.
Жінка врятувала собаку з крижаної води
mytischi_live / instagram
Одна з її дочок почала плакати, що тварина тоне. Тоді Аліна попросила перехожих доглянути за дітьми, а сама роздяглася і полізла у воду.
Жінка врятувала собаку з крижаної води
mytischi_live / instagram
Наосліп жінка знайшла нашийник і повідець, за них і витягла тварину. Перехожі допомогли господарці вибратися на берег і переодягнутися в сухий одяг.
Жінка врятувала собаку з крижаної води
mytischi_live / instagram
Як з'ясувалося, рятівниця собаки працює педіатром в місцевій лікарні
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Таїланді собака допомогла врятувати заживо похованого немовляти.
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