У російському місті Мтищі Московської області мати трьох дітей кинулася у крижаній ставок, щоб врятувати собаку.

Собака зірвалася з повідця і погналася по льоду за качкою, але впала у крижану воду і не могла вибратися назад на лід, пише DailyMail (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Жінка врятувала собаку з крижаної води mytischi_live / instagram

Жінка на ім'я Аліна розповіла, що спершу вона сподівалася, що собака вибереться самостійно.

Жінка врятувала собаку з крижаної води mytischi_live / instagram

Одна з її дочок почала плакати, що тварина тоне. Тоді Аліна попросила перехожих доглянути за дітьми, а сама роздяглася і полізла у воду.

Жінка врятувала собаку з крижаної води mytischi_live / instagram

Наосліп жінка знайшла нашийник і повідець, за них і витягла тварину. Перехожі допомогли господарці вибратися на берег і переодягнутися в сухий одяг.

Жінка врятувала собаку з крижаної води mytischi_live / instagram

Як з'ясувалося, рятівниця собаки працює педіатром в місцевій лікарні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Таїланді собака допомогла врятувати заживо похованого немовляти.

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