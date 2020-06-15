У Росії масово скасовують паради Перемоги: COVID-19 зірвав плани Путіна

Більше десяти міст Росії скасували проведення параду на честь 75-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні, який був запланований на 24 червня.

Причиною стало стрімке зростання захворюваності на коронавірус серед населення. Про це повідомляє Lenta.ru.

Зазначається, що 15 червня про перенесення відповідних заходів заявили в Якутську, Челябінську та Пензі. Раніше про таке ж рішення оголосила влада Бєлгородської, Орловської областей, а також Пермського краю РФ.

Наприклад, губернатор Орловської області Андрій Кличков уточнив, що святкування буде перенесено на 5 серпня. Тоді як у Бєлгороді парад планують провести 12 липня, а в Пермі орієнтовною датою назвали 3 вересня.

Також повідомляється, що 11 червня про перенесення параду через загрозу поширення пандемії COVID-19 оголосила влада Курської області. Заходи, призначені на 24 червня, поки відмовилися проводити в Ярославлі, Пскові, Саранську, Оренбурзі, Нижньому Тагілі та Петропавловську-Камчатському.

Водночас у Міноборони РФ стверджують, нібито військові паради спочатку були заплановані тільки у 28 російських містах, а в більшості інших населених пунктах мали намір провести тільки "святкові заходи та ходи".

Коронавірус у Росії

Зауважимо, що Росія посідає третє місце у світі за кількістю виявлених випадків коронавірусу понад 537 тисяч. Добовий приріст нових заражених COVID-19 становить 8,25 тисячі випадків. За останню добу там померли 143 пацієнтів. Тоді як загалом із початку пандемії зафіксовано більш ніж 7 тис. смертей, понад 284 тис. пацієнтів побороли хворобу.

Коронавірус у Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський історик і опозиційний політик Андрій Зубов вважає, що, провівши парад Перемоги 9 травня, всупереч пандемії коронавірусу, президент Білорусі Олександр Лукашенко фактично "клацнув у ніс" главу РФ Володимира Путіна, який переніс святкування.